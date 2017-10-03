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Предложение минчан об установке колеса обозрения на площади Свободы будет рассмотрено
04.10.2017 12:40 — Новости регионов | БелТА
Площадь свободы
4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возможность появления колеса обозрения в районе площади Свободы будет рассмотрена комитетом архитектуры Мингорисполкома. Такая информация появилась сегодня в официальном твиттер-аккаунте администрации Центрального района Минска, сообщает БЕЛТА.
"Обратились с предложением установки в районе пл. Свободы колеса обозрения. Решили проработать вопрос с комитетом архитектуры Мингорисполкома", - говорится в тексте сообщения.
В настоящее время глава администрации Игорь Бузовский ведет личный прием граждан. Указанное предложение поступило среди прочих обращений. Также в официальном аккаунте сообщается о мерах, которые будут предприняты по вопросу предоставления жилья жильцам сгоревшего дома по ул. Оршанская, 22.-0-
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4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возможность появления колеса обозрения в районе площади Свободы будет рассмотрена комитетом архитектуры Мингорисполкома. Такая...
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