Предложение минчан об установке колеса обозрения на площади Свободы будет рассмотрено

Площадь свободы

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возможность появления колеса обозрения в районе площади Свободы будет рассмотрена комитетом архитектуры Мингорисполкома. Такая информация появилась сегодня в официальном твиттер-аккаунте администрации Центрального района Минска, сообщает БЕЛТА.

"Обратились с предложением установки в районе пл. Свободы колеса обозрения. Решили проработать вопрос с комитетом архитектуры Мингорисполкома", - говорится в тексте сообщения.

В настоящее время глава администрации Игорь Бузовский ведет личный прием граждан. Указанное предложение поступило среди прочих обращений. Также в официальном аккаунте сообщается о мерах, которые будут предприняты по вопросу предоставления жилья жильцам сгоревшего дома по ул. Оршанская, 22.-0-