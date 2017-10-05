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В Минске 9 октября изменены маршруты автобусов из-за ограничения движения на пр. Независимости
06.10.2017 18:16 — Новости регионов | БелТА
Фото из архива
6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в связи с временным ограничением движения транспортных средств на пр. Независимости 9 октября ориентировочно с 9.00 до 9.20 изменятся трассы автобусных маршрутов, сообщили БЕЛТА в ГП "Минсктранс".
Так, движение автобусов городских маршрутов №100, 115Э будет организовано по пр. Независимости, ул. Свердлова, Ульяновской, Первомайской, З.Бядули, Козлова, пр. Независимости в обоих направлениях; движение автобусов маршрутов №18, 26, 39 - по ул. Захарова, Первомайской, З.Бядули, Козлова, пр. Машерова в обоих направлениях с выполнением на изменяемом участке остановочного пункта "пр. Независимости" в обоих направлениях.
Движение автобусов пригородного маршрута №300Э от АВ "Центральный" будет организовано по ул. Бобруйской, Ульяновской, Первомайской, З.Бядули, Козлова, пр. Независимости и далее по маршруту, в обратном направлении - по пр. Независимости, ул. Козлова, З.Бядули, Первомайской, Ульяновской, Свердлова, пр. Независимости, ул. Бобруйской.
"Минсктранс" просит учитывать эту информацию при планировании поездок.-0-
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6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в связи с временным ограничением движения транспортных средств на пр. Независимости 9 октября ориентировочно с 9.00 до 9.20...
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