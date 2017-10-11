РЕПОРТАЖ: Многодетная семьЯ - в пять раз больше материнского счастья

Все мамы слышат от своих детей слова любви, радуются их успехам. Безусловно, чем больше у женщины сыновей и дочерей, тем сильнее ее материнское счастье. В Беларуси традиционным лидером по количеству многодетных семей считается Брестская область. Их в юго-западном регионе проживает около 20 тыс. Причем примерно 8% таких супружеских пар воспитывают пятерых и более детей. Корреспонденты БЕЛТА отправились в Каменец, чтобы на один день окунуться в радости и заботы многодетной мамы и ее домочадцев.

Застать семью Вакула в полном составе - большая редкость. Такое происходит только по вечерам и в выходные дни. Супруги Дарья и Александр воспитывают трех дочерей и двух сыновей. Пятнадцатилетняя Александра ходит в десятый класс, восьмилетняя София учится в начальной школе. В их отсутствие порядком в доме "заправляют" младшенькие - четырехлетняя Фаина и двойняшки Лев и Михаил.

"Я всегда мечтала о карьере. Думала, что у меня будет одна или две дочери. В жизни получилось по-другому, - начинает Дарья рассказ о своей большой семье. - После завершения второго декретного отпуска снова вышла на работу, о пополнении не задумывалась. Но муж стал уговаривать родить сына, а появилась на свет Фаечка. Совсем скоро узнала, что снова беременна".

Желание Александра иметь наследника вполне логично. Мужчина, как и его жена, из многодетной семьи. "Честно скажу, беспокоился, что на мне остановится род. Сестры вышли замуж и поменяли фамилию. Я остался единственным Вакулой, надеялся на рождение сына. Когда родились двое мальчишек, наши позиции существенно укрепились", - дополняет глава семейства.

Супруги знают друг друга с детства. Возможно, лукавят, когда говорят, что уже и не помнят, когда их отношения из приятельских переросли в романтические. А ведь если бы не случай, они могли и не встретиться. Дарья родилась в Бресте. Когда ее отцу, трудившемуся ведущим агрономом области, предложили новую работу и жилье в Каменце, он согласился. Тогда его дочь была школьницей. Закончив Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию, она вернулась в райцентр. Трудилась на сельхозпредприятиях, ее последнее место работы - национальный парк "Беловежская пуща", где она до декретного отпуска была ведущим экономистом.

Александр зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и занимается изготовлением кухонь. Почти вся мебель в доме сделана его руками. Также он сам занимается перестройкой семейного гнезда. "Затеяли большой ремонт, планируем сделать второй этаж. Работы предстоит много. Когда дети вырастут, хотим, чтобы все они могли с удобством разместиться в этом доме", - говорит он.

При такой занятости свободного времени мало, но Александр старается уделять детям как можно больше внимания. Большая семья любит проводить досуг на свежем воздухе. Устраивают себе маленькие праздники во дворе, обязательным атрибутом которых является жарка мяса на костре.

Еще одним любимым блюдом семьи Вакула являются домашние пельмени. Дарья их с удовольствием готовит. От свекрови ей досталась форма для лепки. За считанные минуты она делает около 700 г пельменей. Три подхода к плите - и вся семья сыта и довольна. "Еще наши дети очень любят вареники. Но не хотят есть кашу. Однако у меня есть хитрость. Овсянку перемешиваю с фаршем, придаю форму сосисок и запекаю в духовке. Получается и вкусно, и полезно", - поделилась кулинарным секретом многодетная мать.

Кроме того, женщина с удовольствием рисует. Стены в доме украшают написанные ею портреты детей. Авторству мамы принадлежит и герб семьи, в котором зашифрованы начальные буквы фамилии и имен детей.

Посвятить немного времени себе Дарье помогает няня, услуги которой бесплатно предоставляет территориальный центр социального обслуживания населения. "Она приходит с 8 до 12 часов каждый день за исключением выходных. На четыре часа могу забыть, что я многодетная мама: могу пойти по делам, в магазин, спокойно попить чаю. Я знаю, что в это время мои дети накормлены и ухожены", - отметила Дарья.

Большая помощница у мамы старшая дочь. "Наш папа - предприниматель, мама ему помогает договариваться с людьми. Когда они уезжают оформлять заказы, мы остаемся впятером. Соня в основном играет с младшенькими, я же смотрю, чтобы они не слишком баловались. Кроме того, мне в это время нужно делать уроки", - рассказала девочка.

Как и мама, она растет очень творческим человеком. Недавно закончила музыкальную школу по классу фортепиано, также ей нравится рисовать. При этом школьница стала победительницей районной предметной олимпиады по биологии и задумывается о том, чтобы связать свою дальнейшую жизнь с медициной.

"Говорят, что старшим детям не хватает внимания. Поверьте, у меня его с избытком. Иногда хочется побыть в одиночестве, чтобы никто не трогал. Но, когда уезжаю в гости в Брест, не хватает этого многоголосья. Даже хочется, чтобы Лева с Мишей устроили беспорядок", - пошутила Александра.

Скоро в семье Вакула случится еще один повод для праздника. В преддверии 14 октября Дарья приглашена на торжественное мероприятие, где ей будет вручен орден Матери. "Я никогда не задумывалась об орденах и привилегиях. Для меня главное, чтобы дети были здоровы, чтобы все у них было благополучно. Но мне было очень приятно узнать об ордене Матери. Значит, я его достойна", - считает она.

Дарья Вакула называет себя абсолютно счастливым человеком. "Дети меня не обременяют, они - моя радость. Неурядицы вокруг - такие мелочи, по сравнению с тем, что они здоровы, сыты, одеты, что они в принципе у меня есть. Раньше я говорила, что пятеро детей - это много, сейчас так не думаю. Просто у нас шумно", - подытожила многодетная мама.

Алевтина ЧЕРНОВОЛОВА,

Фото Екатерины ГАРАЕВОЙ,

БЕЛТА.-0-