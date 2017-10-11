ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске сегодня начнется подключение отопления в общественных и административных зданиях

12.10.2017 17:21 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
В Минске сегодня начнется подключение отопления в общественных и административных зданиях

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня начнется подключение отопления в общественных и административных зданиях, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Мингорисполкома Елена Мохор.

Учитывая неблагоприятный прогноз погоды, Минский горисполком принял решение от 12 октября 2017 года №3416, в соответствии с которым разрешено с 12 октября включение отопления в общественных, административных зданиях, зданиях промышленных предприятий и прочих объектов.

Как сообщалось, 9 октября в столице началось подключение отопления в жилом секторе, общежитиях, гостиницах, бассейнах, общегородских банях, учебных учреждениях и театрах. По состоянию на 16.20 12 октября, к отоплению подключено 99% жилищного фонда. В дошкольные учреждения, школьные, лечебно-профилактические, медицинские учреждения, учреждения социального обеспечения, музеи, государственные архивы и библиотеки Минска тепло начало поступать 3 октября.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня начнется подключение отопления в общественных и административных зданиях, сообщила корреспонденту БЕЛТА...

Комментарии

 
Новости дня
Новости регионов
 
РЕПОРТАЖ: Многодетная семьЯ - в пять раз больше материнского счастья
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика