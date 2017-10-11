12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня начнется подключение отопления в общественных и административных зданиях, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Мингорисполкома Елена Мохор.

Учитывая неблагоприятный прогноз погоды, Минский горисполком принял решение от 12 октября 2017 года №3416, в соответствии с которым разрешено с 12 октября включение отопления в общественных, административных зданиях, зданиях промышленных предприятий и прочих объектов.

Как сообщалось, 9 октября в столице началось подключение отопления в жилом секторе, общежитиях, гостиницах, бассейнах, общегородских банях, учебных учреждениях и театрах. По состоянию на 16.20 12 октября, к отоплению подключено 99% жилищного фонда. В дошкольные учреждения, школьные, лечебно-профилактические, медицинские учреждения, учреждения социального обеспечения, музеи, государственные архивы и библиотеки Минска тепло начало поступать 3 октября.-0-