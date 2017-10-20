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В Минской и Витебской областях повышена стоимость проезда в городском транспорте

20.10.2017 07:16 — Новости регионов | БелТА  
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В Минской и Витебской областях повышена стоимость проезда в городском транспорте
Фото из архива

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской и Витебской областях повышена стоимость проезда в городском транспорте. Соответствующие решения облисполкомов опубликованы сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Так, фиксированный тариф на городские перевозки пассажиров автобусами на обычных и скоростных маршрутах в регулярном сообщении теперь составит Br0,50 за одну поездку (до настоящего времени - Br0,45). Предельный максимальный тариф на экспрессных маршрутах в регулярном сообщении будет Br0,60 за одну поездку (Br0,55). Фиксированный тариф на городские перевозки ручной клади составит Br0,50 (Br0,45). При продаже водителями билетов на одну поездку тариф на городские перевозки пассажиров автобусами на обычных и скоростных маршрутах в регулярном сообщении увеличивается на Br0,05.

Стоимость проездного билета многоразового пользования также возросла.

Решения облисполкомов вступают в силу после его официального опубликования.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской и Витебской областях повышена стоимость проезда в городском транспорте. Соответствующие решения облисполкомов...

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