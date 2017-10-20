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Движение по ул.Кижеватова в Минске будет ограничено 21-22 октября
20.10.2017 16:18 — Новости регионов | БелТА
20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение на части ул.Кижеватова в Минске будет ограничено 21-22 октября, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В связи с проведением строительных работ 21-22 октября на ул.Кижеватова на участке от ул.Серова до МКАД будет частично ограничено движение транспортных средств. Госавтоинспекция просит учитывать эту информацию при планировании маршрутов движения.-0-
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20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение на части ул.Кижеватова в Минске будет ограничено 21-22 октября, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. В связи с...
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