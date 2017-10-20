ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Движение по ул.Кижеватова в Минске будет ограничено 21-22 октября

20.10.2017 16:18 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение на части ул.Кижеватова в Минске будет ограничено 21-22 октября, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В связи с проведением строительных работ 21-22 октября на ул.Кижеватова на участке от ул.Серова до МКАД будет частично ограничено движение транспортных средств. Госавтоинспекция просит учитывать эту информацию при планировании маршрутов движения.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 104
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение на части ул.Кижеватова в Минске будет ограничено 21-22 октября, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. В связи с...

Комментарии

 
Новости дня
Новости регионов
 
В Минской и Витебской областях повышена стоимость проезда в городском транспорте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика