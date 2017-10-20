ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Субботники по благоустройству территорий пройдут 21 октября во всех районах Минска

20.10.2017 16:21 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Субботники по благоустройству территорий пройдут 21 октября во всех районах Минска
Фото из архива

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Субботники пройдут 21 октября во всех районах Минска, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

В парке им. М.Павлова в трудовой акции примут участие депутаты Палаты представителей, Мингосовета, представители администрации Московского района, общественных организаций и политических партий, трудовых коллективов.

Также минчан приглашают совместно привести в порядок придомовые зеленые зоны, дворовые проезды и пешеходных дорожки. Будут проводиться работы по восстановлению газонов, обрезке кустарников, уборке листвы, ремонту и покраске.

Специалисты жилищно-коммунальных служб вместе с жильцами, представителями местных органов власти будут трудиться на дворовых территориях по улицам Варвашени, Асаналиева, Ванеева, Налибокской, Каменногорской, Неманской, Харьковской, по переулку Калинина, пр.Рокоссовского, Пушкина, Газеты "Правда".

Во дворе дома №12 на ул. Заславской совместно с ГАИ состоится акция "Я паркуюсь, как…". Также акция с привлечением сотрудников Госавтоинспекции по правилам парковки автотранспорта во дворах пройдет в Партизанском районе возле дома №26 на ул. Ванеева. Возле домов №17, 19, 21 на ул. В. Хоружей и №58, 60 на ул. М. Богдановича при участи ОАО "БелВТИ" будет организована акция по сбору старой бытовой техники.

Представители Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды вместе с УП "Зеленстрой Заводского района" и школьниками устроят субботник возле кинотеатра "Комсомолец", а также высадят деревья возле МКАД.

Месячник по уборке, благоустройству и озеленению территорий города традиционно проходит в столице с 1 по 31 октября, чтобы подготовить объекты городского хозяйства к зимнему периоду. В каждом районе разработаны мероприятия, в том числе с участием горожан.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 111
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Субботники пройдут 21 октября во всех районах Минска, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома. В парке им. М.Павлова в трудовой...

Комментарии

 
Новости дня
Новости регионов
 
Движение по ул.Кижеватова в Минске будет ограничено 21-22 октября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика