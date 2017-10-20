Субботники по благоустройству территорий пройдут 21 октября во всех районах Минска

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20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Субботники пройдут 21 октября во всех районах Минска, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

В парке им. М.Павлова в трудовой акции примут участие депутаты Палаты представителей, Мингосовета, представители администрации Московского района, общественных организаций и политических партий, трудовых коллективов.

Также минчан приглашают совместно привести в порядок придомовые зеленые зоны, дворовые проезды и пешеходных дорожки. Будут проводиться работы по восстановлению газонов, обрезке кустарников, уборке листвы, ремонту и покраске.

Специалисты жилищно-коммунальных служб вместе с жильцами, представителями местных органов власти будут трудиться на дворовых территориях по улицам Варвашени, Асаналиева, Ванеева, Налибокской, Каменногорской, Неманской, Харьковской, по переулку Калинина, пр.Рокоссовского, Пушкина, Газеты "Правда".

Во дворе дома №12 на ул. Заславской совместно с ГАИ состоится акция "Я паркуюсь, как…". Также акция с привлечением сотрудников Госавтоинспекции по правилам парковки автотранспорта во дворах пройдет в Партизанском районе возле дома №26 на ул. Ванеева. Возле домов №17, 19, 21 на ул. В. Хоружей и №58, 60 на ул. М. Богдановича при участи ОАО "БелВТИ" будет организована акция по сбору старой бытовой техники.

Представители Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды вместе с УП "Зеленстрой Заводского района" и школьниками устроят субботник возле кинотеатра "Комсомолец", а также высадят деревья возле МКАД.

Месячник по уборке, благоустройству и озеленению территорий города традиционно проходит в столице с 1 по 31 октября, чтобы подготовить объекты городского хозяйства к зимнему периоду. В каждом районе разработаны мероприятия, в том числе с участием горожан.-0-