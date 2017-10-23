В Минске изменится работа гортранспорта в районах Запад, Сухарево, ул. Маршала Лосика, Семеняко

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске вносятся изменения в работу общественного транспорта в жилых районах Запад и Сухарево, ул. Маршала Лосика, Семеняко. Такая информация размещена на сайте Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

После дополнительного обследования улично-дорожных условий в микрорайоне Сухарево УГАИ ГУВД Мингорисполкома была определена возможность открытия автобусного маршрута со стороны ул. Маршала Лосика и Семеняко в направлении второй линии метро с учетом обеспечения безопасности дорожного движения.

С учетом этого с 1 ноября изменяется трасса автобусного маршрута №11. От ул. Бурдейного автобусы будут следовать по ул. Лобанка, Горецкого, Чайлытко, Сухаревской, Янковского, Академика Карского, местному проезду до ул. Маршала Лосика, обратно - по ул. Маршала Лосика, местному проезду, ул. Академика Карского с заездом на ул. Семеняко, далее по ул. Академика Карского, Янковского, Горецкого, Лобанка и далее по маршруту. Маршруту присваивается наименование №11 "ДС Веснянка - Маршала Лосика".

Эта схема автобусного маршрута №11 является временной и будет действовать до завершения строительства новых улиц, соединяющих ул. Лобанка с ул. Академика Карского и Маршала Лосика.

Вместо автобусного маршрута №11 транспортное обслуживание квартала ул. Панченко - Мазурова - Скрипникова наряду с автобусным маршрутом №8 будет осуществляться троллейбусным маршрута №13, трасса которого с 1 ноября продлевается до ДС Сухарево-5 со следованием от ул. Лобанка по ул. Одинцова, Скрипникова, Мазурова, Панченко.

В Мингорисполкоме просят учитывать эту информацию при приобретении безлимитных проездных билетов.-0-