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Проект детального планирования застройки микрорайона Зеленый Луг доработают с учетом мнения минчан

23.10.2017 16:48 — Новости регионов | БелТА  
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23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В проект детального планирования территории в границах Логойского тракта - ул.Седых - ул.Кедышко - ул.Славинского - северная граница ландшафтно-рекреационной зоны 320 ЛР в Минске внесут изменения, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя Мингорисполкома Федор Римашевский.

Общественное обсуждение проекта детального планирования территории в районе Логойского тракта, улиц Седых, Кедышко, Славинского прошло в июле текущего года. Генпланом здесь предусмотрена комплексная реконструкция существующего жилищного, общественного и производственного фонда, инженерно-транспортной инфраструктуры, благоустройство и озеленение, а также строительство жилых домов, административных зданий и производств.

По проекту в районе предполагалось возвести жилой комплекс на месте линии электропередачи, многофункциональные торгово-обслуживающие, административно-деловые комплексы, магазины шаговой доступности, общежития для учащихся и преподавательского состава, многоуровневые гараж-стоянки.

"Минский горисполком изучает вопросы, поступившие по итогам общественного обсуждения. При проработке проектного решения будут учтены высказанные замечания по градостроительной документации, в том числе по таким параметрам, как обеспеченность жилищным фондом, объектами социальной сферы, транспортной и инженерной инфраструктурой, по вопросам строительства жилых домов вдоль водно-зеленого диаметра, озеленения. Кроме того, строительство жилья на месте линии электропередачи в ближайшие десять лет не планируется", - отметил Федор Римашевский.

Предложенные изменения в ПДП повторно будут представлены на общественное обсуждение.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В проект детального планирования территории в границах Логойского тракта - ул.Седых - ул.Кедышко - ул.Славинского - северная граница...

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