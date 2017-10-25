Сельхозярмарки пройдут в Минске в последние выходные октября

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25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ближайшие выходные 28-29 октября планируется провести 15 сельскохозяйственных ярмарок, самая крупная будет организована на площадке, прилегающей к большой арене спортивного комплекса "Чижовка-Арена", сообщили БЕЛТА в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

Продукцию на площадке у "Чижовка-Арены" представят предприятия Брестской области: Пинский и Брестский мясокомбинаты, Березовский мясоконсервный, Пружанский молочный и Кобринский маслодельно-сыродельный комбинаты, Ляховичский консервный завод, Горынский агрокомбинат, Барановичский хлебозавод, птицефабрики, рыбхозы, торговые предприятия потребительской кооперации. Также выставят свои товары сельхозпроизводители, фермерские хозяйства, предприятия бытового обслуживания, концерна "Беллегпром" и другие.

В административных районах ярмарки пройдут на установленных местах с 9.00 до 16.00. В Заводском, Первомайском и Фрунзенском районах - в течение двух дней, в остальных - только в субботу.-0-