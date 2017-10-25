ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ФОТОФАКТ: Первый снег выпал в Минске

25.10.2017 21:40 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
ФОТОФАКТ: Первый снег выпал в Минске

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый снег выпал в Минске, сообщает БЕЛТА.

Мокрый снег идет в некоторых районах столицы.

В предстоящие сутки, 26 октября, на большей части территории Беларуси прогнозируются осадки (мокрый снег, дождь), ночью и утром в северных и центральных районах - сильный мокрый снег. По востоку местами ожидается слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер будет юго-восточный с переходом на западный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, местами до 15-18 м/с.-0-

Смотрите подробный прогноз погоды для вашего города

Публикация от Teona (@teona_gotes)

Публикация от Екатерина Герасимович (@ekaterinagerasimovi)

Публикация от Pavel (@mpavels88)

Публикация от Vladimir Klepatsky (@vladimirklepatsky)

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 177
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый снег выпал в Минске, сообщает БЕЛТА. Мокрый снег идет в некоторых районах столицы. Читать далее на сайте БелТА

Комментарии

 
Новости дня
Новости регионов
 
Сельхозярмарки пройдут в Минске в последние выходные октября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика