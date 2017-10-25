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ФОТОФАКТ: Первый снег выпал в Минске
25.10.2017 21:40 — Новости регионов | БелТА
25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый снег выпал в Минске, сообщает БЕЛТА.
Мокрый снег идет в некоторых районах столицы.
В предстоящие сутки, 26 октября, на большей части территории Беларуси прогнозируются осадки (мокрый снег, дождь), ночью и утром в северных и центральных районах - сильный мокрый снег. По востоку местами ожидается слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер будет юго-восточный с переходом на западный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, местами до 15-18 м/с.-0-
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25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый снег выпал в Минске, сообщает БЕЛТА. Мокрый снег идет в некоторых районах столицы. Читать далее на сайте БелТА
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