ФОТОФАКТ: Первый снег выпал в Минске

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый снег выпал в Минске, сообщает БЕЛТА.

Мокрый снег идет в некоторых районах столицы.

В предстоящие сутки, 26 октября, на большей части территории Беларуси прогнозируются осадки (мокрый снег, дождь), ночью и утром в северных и центральных районах - сильный мокрый снег. По востоку местами ожидается слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер будет юго-восточный с переходом на западный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, местами до 15-18 м/с.-0-

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Публикация от Teona (@teona_gotes) Окт 25 2017 в 11:42 PDT

Публикация от Екатерина Герасимович (@ekaterinagerasimovi) Окт 25 2017 в 11:38 PDT

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Публикация от Vladimir Klepatsky (@vladimirklepatsky) Окт 25 2017 в 11:36 PDT