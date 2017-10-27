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Выездные приемы дают возможность жителям глубинки рассказать о проблемах, не решаемых местными властями

27.10.2017 15:48 — Новости регионов | БелТА  
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27 октября, Сенно /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Выездные приемы граждан дают возможность жителям глубинки рассказать о проблемах, которые не решаются местными властями. Это отметил житель Сенно Александр Щербаков, который сегодня пришел на прием к председателю Комитета государственного контроля Леониду Анфимову, передает корреспондент БЕЛТА.

Сразу два человека обратились к Леониду Анфимову по вопросу капитального ремонта пятиэтажного дома в райцентре. Мужчины эмоционально рассказали о своей беде - три года, по их словам, местные власти не обращают внимания на просьбы жильцов по поводу ремонта крыши. Сначала затапливало квартиры верхних этажей, но летом вода протекла до 3-го этажа. Как заметили горожане, это было стихийное бедствие в отдельно взятом доме, но местное ЖКХ отделывалось обещаниями. По словам представителей местных властей, проблема в том, что надо проводить демонтаж кровли и трудно найти подрядчика.

На приеме представители райисполкома заверили, что работы будут выполнены в течение двух месяцев. Причем их проведут комплексно. Вопрос взят на жесткий контроль контрольного ведомства.

Александр Щербаков пояснил журналистам, что в проблемном доме живет его сын, квартиру купили 4 года назад, сделали ремонт. И вот летом жилье затопило. За помощью обращались в местное ЖКХ, райисполком, облисполком. Но мер не было принято. "Сейчас, я уверен, реакция будет положительной, больше нам не придется ходить по кабинетам, - убежден горожанин. - Проблема наших местных властей в том, что они не идут к людям".-0-

 
 
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27 октября, Сенно /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Выездные приемы граждан дают возможность жителям глубинки рассказать о проблемах, которые не решаются местными властями....

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