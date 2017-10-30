ГАИ Минска обнародовала места установки спидкамов в ноябре

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30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичная Госавтоинспекция опубликовала список мест, где будут установлены мобильные датчики автоматической фиксации нарушений скоростного режима в ноябре. Такая информация размещена на сайте УГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Фиксировать нарушения весь месяц с 7.00 до 20.00 будут камеры по адресу пр.Партизанский, 75 - ограничение скорости 60 км/ч. С понедельника по субботу с 7.00 до 20.00 датчики будут работать на ул.Алибегова, 12б (60 км/ч). Также 8-11 и 20-25 ноября с 7.00 до 20.00 фотофиксатор будет действовать на ул.Чкалова, 1 (60 км/ч). Камера на пересечении пр.Независимости с ул.Рогачевской будет работать 5-7, 12, 19 и 26 ноября с 7.00 до 20.00, ограничение - 80 км/ч. Две мобильные камеры на МКАД будут фиксировать нарушения ПДД круглые сутки на 33-м км внутреннего и 21-м км внешнего кольца (90 км/ч).

Спидкамы с 20.00 до 2.00 будут работать на участках дорог: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 и 29 ноября - по пр.Партизанскому, 75 (60 км/ч), пр.Независимости, 156 (80 км/ч), пр.Пушкина, 70а (60 км/ч); 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 и 30 - по пр.Независимости, 99 (60 км/ч), пр.Партизанскому, 147 (60 км/ч), ул.Притыцкого, 106 (60 км/ч); 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 - по пр.Независимости, 99 (60 км/ч), ул.Притыцкого, 60, к.5 (60 км/ч) и на пересечении пр.Независимости с ул.Рогачевской (80 км/ч); 4, 8, 12, 16, 20, 24 и 28 ноября - по ул.Кальварийской, 58, к.1 (60 км/ч), пр.Независимости, 45 (60 км/ч), а также на ул.Ташкентской, мост через р.Свислочь (60 км/ч).-0-