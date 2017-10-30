Кочанова: необходимо выработать план эстетизации городской среды для Минска

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необходимо выработать план эстетизации городской среды для Минска, чтобы столица стала настоящим примером для всех остальных городов Беларуси. Об этом заявила сегодня глава Администрации Президента Беларуси Наталья Кочанова на оперативном совещании в Мингорисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Работа по благоустройству в столице ведется на системной основе, однако есть пробелы. "Необходимо активнее работать с сектором индивидуальной застройки. И мне видится, что на 2018 год надо разработать не просто планы по закреплению территорий за ответственными, сегодня нужен план эстетизации городской среды. Минск - это особый город, столица. Он должен быть примером во всем - в оформлении, установке билбордов, малых архитектурных форм, покраске фасадов", - отметила Наталья Кочанова.

К теме единообразия городской среды в Минске обращались не раз, и ожидается, что 2018 год станет переломным в этом вопросе для столицы.

Также глава Администрации отметила необходимость проработки программ по озеленению города. "До 7 ноября поставлена задача по озеленению кольцевой, но надо посмотреть городские территории в целом. Убедительная просьба: согласовывайте проекты с минимальным удалением деревьев. Не трогайте зеленые насаждения. Минск тем и славится, что у него хорошие парковые зоны, зелени много. Поэтому минимальный снос, а все остальное надо сохранять", - заключила Наталья Кочанова.

В заключение она напомнила, что 2018 год - решающий по объектам незавершенного строительства: их нужно привести в надлежащее состояние.-0-