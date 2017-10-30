В работу городского транспорта Минска 4-7 ноября вносятся изменения

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30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В расписание городского пассажирского транспорта Минска 4-7 ноября вносятся изменения в связи с переносом рабочих дней, сообщили БЕЛТА в ГП "Минсктранс".

4 ноября автобусы, троллейбусы и трамваи будут ходить по графику рабочего дня, 5 ноября - автобусные и троллейбусные маршруты по графику субботнего дня, трамвайные маршруты - по графику выходного дня. 6-7 ноября автобусные и троллейбусные маршруты будут работать по графику воскресного дня, трамвайные маршруты - по графику выходного дня.-0-