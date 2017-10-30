В Минске подорожает проезд в общественном транспорте

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске подорожает проезд в городском общественном транспорте. Подготовлено соответствующее решение Мингорисполкома №3506, сообщили БЕЛТА в мэрии.

В частности, стоимость проезда в наземном городском транспорте повысится до Br0,6 за одну поездку, в метро - до Br0,65, в автобусах экспрессных маршрутов - до Br0,75.

В последний раз тарифы на проезд в общественном транспорте столицы увеличивались в декабре прошлого года.

Решение вступит в силу после его официального опубликования.-0-