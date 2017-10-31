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31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проезд в общественном транспорте Минска подорожает с 1 ноября. Соответствующее решение Мингорисполкома от 19 октября 2017 года №3506 опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, талон на одну поездку на наземном городском транспорте будет стоить 60 копеек, на метро - 65 копеек, в автобусах экспрессных маршрутов - 75 копеек. Приобрести талон у водителя наземного городского транспорта можно будет за 65 копеек.

Проездной билет на календарный месяц на автобус, или троллейбус, или трамвай обойдется в Br27, на метрополитен - Br29,25, на экспресс-автобус - Br33,75.

В среднем стоимость проездных вырастет на 12-13%.

Постановление вступит в силу после его официального опубликования.

В последний раз стоимость проезда в городском общественном транспорте Минска повышали в декабре 2016 года. Тогда подорожание также составило 5 копеек.-0-