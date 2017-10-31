Скидки в магазинах и универмагах Минска в ноябре

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акции "Дни скидок" пройдут в ноябре в торговых организациях Минска, сообщили БЕЛТА в ГУ "Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома".

Так, ОАО "ЦУМ Минск" 4, 11, 16, 18, 23, 25 ноября предложит скидку 20% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары при сумме покупки от Br15.

ОАО "ГУМ" объявляет о снижении цен 4, 5, 6 ноября (акция ко Дню рождения "Нам 66 лет - вам 33%!", 66 наименований товаров будут продаваться со скидкой 33%); 2, 30 ноября на 22%, 9, 16, 23 ноября на 20% на непродовольственные товары, 5% - на продовольственные товары (акция "Щедрый день"). Держатели дисконтных карт 7, 8 ноября могут купить непродовольственные товары со скидкой 25%, 24, 25 ноября - со скидкой 22%.

ТКУП "Универмаг Беларусь" проведет акцию 14, 21, 28 ноября, цены на непродовольственные товары будут снижены на 20%, на продовольственные - на 5%. 7 ноября для всех покупателей скидка 20%, а для тех, кто придет в красном, скидка 25% на непродовольственные товары и 5% на продовольственные товары. Для держателей дисконтных карт днями скидок станут 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18 ноября (товары подешевеют на 22%, продовольственные на 5%).

ООО "Торговый дом "На Немиге" снижает цены на непродовольственные товары на 20% каждую среду и субботу, для держателей дисконтных карт каждую пятницу ноября на 22%, УП "Кiрмаш" - каждую среду и пятницу.

Скидки 15% каждую среду объявляет ООО "Старт-Х" (ул.Долгобродская, 26), каждый понедельник ноября - 20% на парфюмерию и моющие средства при покупке от 2 единиц, 17 ноября - 17% на товары стоимостью более Br1;

ТООО "Северянка" (ул.Ангарская, 38) - 9, 16, 23, 30 ноября 15% на отдельные группы товаров;

ООО "Вильнюс-1" (ул.Калиновского, 55) - каждую среду ноября 15% на некоторые группы товаров.

В ЗАО "Сандрик" (просп. газеты "Правда", 40) скидочные дни каждый вторник ноября (скидка 15% на отдельные группы товаров);

ЗАО "1000 мелочей" (ул.Калинина,1) - каждый четверг ноября (15%); ООО "Детский мир" (Логойский тракт, 25/1) - 28, 29 ноября (до 20%);

ОДО "Вероника" (ул.Притыцкого, 38) - 7, 14, 16, 20, 21, 28, 30 ноября (15%);

ЗАО "Гаспадар и Гаспадыня" (просп.Независимости, 131/1) - 8, 15, 22, 29 ноября (20%);

ТЗАО "Богатырь" (ул.Притыцкого, 32) - каждую среду, четверг (15%).

ООО "Торговый дом "Дюймовочка" (ул.Притыцкого, 40) предлагает скидку 20% с 1 по 30 ноября, ЗАО "Лянок" (просп.Независимости, 46) - каждую среду, субботу ноября (18%),

ТКУП "Блискавица" (ул.Сухаревская, 1) - 4, 7, 15, 20, 27, 30 ноября (15%),

ЗАО "Для дома" (ул.Ландера, 4) - каждый четверг, субботу ноября (15%),

ТЗАО "Пальмира" (ул.Шугаева, 3/1) - с 6 по 25 ноября (15% на отдельные группы товаров),

ЗАО "Сантехоборудование" (ул.Щербакова, 30) - каждый четверг ноября (20% на все товары, кроме акционных, уцененных товаров и счетчиков газа "Гранд 1,6").

Магазины торгового центра "Столица" будут продавать товары со снижением цен от 10% до 50% 7 ноября, 24 ноября во всемирный день распродаж "Черная пятница" - до 70%.

Информация об акциях и распродажах размещена на сайтах торговых организаций.-0-