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Билеты на проезд в транспорте Минска по старым тарифам действительны 30 суток

31.10.2017 10:44 — Новости регионов | БелТА  
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Билеты на проезд в транспорте Минска по старым тарифам действительны 30 суток
Фото из архива

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с 1 ноября повышается тариф на проезд в городском общественном транспорте, билеты на одну поездку по предшествующим тарифам действительны в течение 30 суток, сообщили БЕЛТА в ГП "Минсктранс".

Соответствующее решение Мингорисполкома от 19 октября 2017 года №3506 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Стоимость проезда в автобусах, троллейбусах, трамваях в обычном и скоростном регулярном сообщении увеличивается до Br0,6 за одну поездку, в метро - до Br0,65. Повышены фиксированные тарифы на городские перевозки ручной клади: автобусами, троллейбусами, трамваями - до Br0,6; в метро - до Br0,65.

Предельный максимальный тариф на городские перевозки пассажиров и провоз ручной клади автобусами категории М3 в экспрессном регулярном сообщении установлен в размере Br0,75 за одну поездку. Стоимость билета на одну поездку при реализации водителем в автобусах, троллейбусах, трамваях, автобусах экспресс увеличивается на Br0,05.

Проездные подорожают на 12-13%. В частности, проездной на автобус-троллейбус-метро на 10 суток будет стоить Br15,46; на 15 суток - Br23,19; на 30 суток - Br44,15; на 20 поездок (на три вида наземного транспорта) - Br11,16, на метро - Br12,09; на 30 поездок (на три вида наземного транспорта) - Br16,38, на метро - Br17,74; на 60 поездок (на три вида наземного транспорта) - Br30,6, на метро - Br33,15.

В последний раз тарифы на проезд в общественном транспорте столицы увеличивались в декабре прошлого года.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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