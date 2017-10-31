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В Витебской области без электричества остаются семь населенных пунктов

31.10.2017 11:15 — Новости регионов | БелТА  
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В Витебской области без электричества остаются семь населенных пунктов
Фото из архива

31 октября, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. В Витебской области без электричества остаются семь населенных пунктов, пять из которых в Оршанском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в РУП "Витебскэнерго".

С 6.00 30 октября по настоящее время в регионе зафиксированы отключения 95 распределительных подстанций, без электричества были 40 населенных пунктов и 9 ферм. Основная причина отключений - сильный ветер. К настоящему времени электроснабжение 33 населенных пунктов и всех 9 ферм восстановлено. Аварийно-восстановительные работы по семи объектам продолжаются. Без электричества пока остаются пять населенных пунктов в Оршанском районе, и по одному в Поставском и Глубокском районах.-0-

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Теги: Витебск
 
 
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31 октября, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. В Витебской области без электричества остаются семь населенных пунктов, пять из которых в Оршанском районе, сообщили...

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