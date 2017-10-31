Ультрасовременные поезда Stadler начнут курсировать в минском метро в 2018 году

Фото ЗАО "Штадлер Минск"

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЗАО "Штадлер Минск" занимается разработкой новых поездов для минского метро, первую поставку планируется осуществить в 2018 году. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили на предприятии.

Всего для столичной подземки "Штадлер Минск" поставит до 2020 года десять поездов: шесть четырехвагонных и четыре пятивагонных. "Первый четырехвагонный поезд планируется поставить в 2018 году, тогда же его начнут тестировать. Поезда разрабатываются специально для минского метро, на данном этапе согласовываются все технические, конструктивные, дизайнерские особенности, в том числе цвет составов", - рассказали на предприятии.

В четырехсоставном поезде длина 78,4 м, 168 мест для сидения, в пятисоставном - 97,7 м и 212 мест. Ширина составов - 2,65 м, высота - 3,69 м. Головные вагоны будут оборудованы местами для инвалидов с устройством для фиксации колясок.

В Минском метрополитене проинформировали, что новые поезда предназначены в первую очередь для третьей линии метро. Обкатывать составы будут на действующих линиях подземки.

Как сообщалось, первые четыре станции третьей линии метро в Минске построят в 2019 году. Линия будет иметь протяженность 17,2 км и насчитывать 14 станций. Она соединит южные и северные жилые массивы города с центром. Пока усилия строителей сосредоточены на четырех станциях - "Юбилейная площадь", "Вокзальная", "Ковальская Слобода" и "Площадь Богушевича". Третья линия будет кардинально отличаться от первой и второй как размерами тоннелей, так и оснащением.-0-