Минск возглавил топ-5 популярных у россиян городов СНГ на ноябрьские праздники

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск возглавил топ-5 городов СНГ, популярных у российских туристов на ноябрьские праздники. Такие данные приведены российским сайтом бронирования жилья Tvil.ru, сообщает БЕЛТА.

Российский сайт бронирования жилья Tvil.ru определил, в какие города СНГ и ближнего зарубежья отправятся российские туристы на ноябрьские праздники. Рейтинг составлен по данным запросов и броней гостиниц, квартир и гостевых домов для проживания с 3 по 7 ноября 2017 года. В России 4 ноября празднуют День народного единства, поэтому россиян ждут три выходных дня подряд с 4 по 6 ноября.

В топ-5 городов СНГ и Грузии, популярных для путешествий российских туристов в первую декаду ноября, входят Минск, Астана (Казахстан), Тбилиси (Грузия), Баку (Азербайджан) и Ереван (Армения). По данным Tvil.ru, в столицу Беларуси российские туристы поедут отдыхать на ноябрьские праздники в среднем на 2,5 дня и потратят на проживание 3 тыс. российских рублей в сутки. Для сравнения: в Астану - на 2 дня (3,5 тыс. российских рублей в сутки), в Тбилиси - на 4 дня (2,5 тыс.), в Баку - на 3,5 дня (2,9 тыс.) и Ереван - на 3 дня (2,6 тыс.).-0-