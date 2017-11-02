ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Обследование недостроенных объектов проведут в Минске

03.11.2017 09:15 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обследование недостроенных объектов проведут в Минске, сообщил сегодня на заседании рабочей группы по вопросам содержания и благоустройства территорий столицы заместитель председателя Мингорисполкома Виктор Лаптев, передает корреспондент БЕЛТА.

Особое внимание администрациям районов поручено уделить состоянию зданий, будут приняты меры по ограничению доступа для посторонних лиц. "Учитывая недавние трагические происшествия в Могилевской области, вопрос с безопасностью недостроенных объектов остается актуальным. Службам необходимо провести мониторинг подобных сооружений, находящихся на территории города", - сказал Виктор Лаптев.

Как сообщалось, несколько случаев с обрушением зданий произошло на текущей неделе в Могилевской области. В Могилеве на ул.Загородное шоссе, д.31 в строящемся здании под плитой оказались >зажаты двое детей, один мальчик погиб, второй в тяжелом состоянии доставлен в больницу. В Климовичском районе обрушилась железобетонная плита в неэксплуатируемом здании кормоцеха свинарника, пострадал житель д.Высокое.-0-

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обследование недостроенных объектов проведут в Минске, сообщил сегодня на заседании рабочей группы по вопросам содержания и...

Комментарии

 
Новости дня
Новости регионов
 
Минск возглавил топ-5 популярных у россиян городов СНГ на ноябрьские праздники
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика