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График работы минского метро изменяется 4-7 ноября

03.11.2017 15:59 — | БелТА  
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График работы минского метро изменяется 4-7 ноября
Фото из архива

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. График работы Минского метрополитена изменяется 4-7 ноября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.

Так, в субботу, 4 ноября, движение поездов организовано по графику рабочего дня, 5, 6, 7 ноября - по графику воскресного дня.

Как сообщили в ГУ "Столичный транспорт и связь", 4 ноября автобусы, троллейбусы и трамваи также будут ходить по графику рабочего дня, 5 ноября - автобусные и троллейбусные маршруты по графику субботнего дня, трамвайные маршруты - по графику выходного дня. 6-7 ноября автобусные и троллейбусные маршруты будут работать по графику воскресного дня, трамвайные - по графику выходного дня.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. График работы Минского метрополитена изменяется 4-7 ноября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия. Так, в субботу, 4 ноября,...

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