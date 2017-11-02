|
График работы минского метро изменяется 4-7 ноября
03.11.2017 15:59 — | БелТА
Фото из архива
3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. График работы Минского метрополитена изменяется 4-7 ноября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.
Так, в субботу, 4 ноября, движение поездов организовано по графику рабочего дня, 5, 6, 7 ноября - по графику воскресного дня.
Как сообщили в ГУ "Столичный транспорт и связь", 4 ноября автобусы, троллейбусы и трамваи также будут ходить по графику рабочего дня, 5 ноября - автобусные и троллейбусные маршруты по графику субботнего дня, трамвайные маршруты - по графику выходного дня. 6-7 ноября автобусные и троллейбусные маршруты будут работать по графику воскресного дня, трамвайные - по графику выходного дня.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. График работы Минского метрополитена изменяется 4-7 ноября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия. Так, в субботу, 4 ноября,...
|
Архив (Новости регионов)
Комментарии