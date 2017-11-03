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Часть дороги Минск-Могилев будет перекрыта из-за следственного эксперимента
04.11.2017 09:46 — Новости регионов | БелТА
4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Часть автодороги Минск-Могилев будет перекрыта сегодня из-за следственного эксперимента, сообщили БЕЛТА в управлении Следственного комитета по Минской области.
С 16.00 до 17.30 на 57-м километре автодороги Минск-Могилев вблизи деревни Рудня Островитая Червенского района запланировано проведение следственного эксперимента с целью установления обстоятельств произошедшего здесь ДТП. "Движение транспортных средств в направлении Могилева в это время будет ограничено", - проинформировали в УСК.
Следователи просят участников дорожного движения планировать маршрут с учетом предоставленной информации.-0-
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4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Часть автодороги Минск-Могилев будет перекрыта сегодня из-за следственного эксперимента, сообщили БЕЛТА в управлении Следственного...
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