Часть дороги Минск-Могилев будет перекрыта из-за следственного эксперимента

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Часть автодороги Минск-Могилев будет перекрыта сегодня из-за следственного эксперимента, сообщили БЕЛТА в управлении Следственного комитета по Минской области.

С 16.00 до 17.30 на 57-м километре автодороги Минск-Могилев вблизи деревни Рудня Островитая Червенского района запланировано проведение следственного эксперимента с целью установления обстоятельств произошедшего здесь ДТП. "Движение транспортных средств в направлении Могилева в это время будет ограничено", - проинформировали в УСК.

Следователи просят участников дорожного движения планировать маршрут с учетом предоставленной информации.-0-