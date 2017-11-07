Озвученные на личных приемах просьбы не остаются без внимания - мнение

Галина Мусик

8 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Озвученные на личных приемах граждан просьбы не остаются без внимания. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала жительница агрогородка Лаздуны Ивьевского района Галина Мусик, комментируя итоги выездного приема граждан руководством Администрации Президента.

Галина Мусик на приеме у заместителя главы Администрации Президента Валерия Мицкевича озвучила сразу несколько проблемных вопросов. В частности, она попросила поднять закупочные цены на молоко у населения.

"Приятно, что решение вопроса не заставило себя ждать: на мою просьбу отреагировали положительно", - отметила Галина Мусик. Закупочная цена повышена на 20% до Br408 за 1 т. У женщины большое хозяйство, она с семьей занимается выращиваем и реализацией лука, чеснока, клубники, пекинской капусты. Держит она и две дойные коровы. "Просила не столько за себя, сколько за всех, кто держит коров. Теперь их не так много: содержать не просто, а затраченные усилия не всегда оправдываются. Впрочем, просьбу услышали, вопрос сняли - это главное. Зачастую для решения проблемы надо ее попросту озвучить, донести до тех, кто принимает решение", - считает Галина Мусик.

Также она обратилась к Валерию Мицкевичу с просьбой разобраться с качеством питьевой воды в Лаздунах. Содержание железа в ней превышает норму, за чистой водой приходится ходить к колодцу или ездить к роднику. "Обращение не осталось без внимания, нас заверили, что решение проблемы находится на контроле", - отметила Галина Иосифовна. Вскоре после обращения коммунальными службами была проведена профилактическая промывка водопроводной сети. Кроме того, на 2018 год запланировано строительство в Лаздунах станции обезжелезивания. Проектные работы уже ведутся.

По итогам приема граждан Валерием Мицкевичем был положительно решен вопрос, поступивший от жительницы пригородной деревни Савгути. Она просила пустить дополнительный рейс, чтобы жителям населенного пункта было удобнее добираться до Ивья и обратно.

Работа с обращениями граждан была и остается под пристальным вниманием Президента Беларуси. Чиновников ориентируют на новые подходы в работе с обращением граждан. Главное требование при этом неизменно - большинство вопросов должно сниматься на местах, не выходя на более высокий уровень. На это глава государства обратил особое внимание на недавнем совещании с руководством Администрации Президента.-0-

Фото Леонида Щеглова