Участие в выездном приеме помогло жителю Пружан получить землю для фермерства

8 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Приемы граждан представителями республиканских органов управления помогают решить проблемы, которые годами не решаются на местах. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА житель города Пружаны Сергей Борисюк по результатам приема у начальника главного управления кадровой политики Администрации Президента Юрия Кривошеева.

Сергея Борисюка на прием привела давняя мечта. Несколько лет назад молодой человек, агроном по специальности, загорелся желанием стать фермером. Он уволился из Брестской областной опытной станции, где отработал семь лет в отделе плодоводства после окончания университета, и обратился в Пружанский райисполком с просьбой о выделении земельного участка для ведения фермерского хозяйства. "Проблемы с землей тогда не было - брали все, кто хотел. Мне предложили несколько вариантов. На тот момент они показались не самыми удачными", - вспоминает он.

Тогда решил заняться личным подсобным хозяйством. С этой целью Сергей Борисюк прописался к бабушке, проживающей в д.Большие Яковичи. "Проблема заключалась в том, что больших участков земли - хотя бы по 0,5 га - не было. В сельском совете давали раздроблено по 20 соток в разных местах и даже разных деревнях", - говорит мужчина. Тем не менее в своем подсобном хозяйстве он начал выращивать саженцы плодовых культур, ягодники, разбил небольшой сад. "Пробовал, учился всему, немного денег подзаработал. Но уже надо было либо расширяться, либо бросать это дело. Нужна была перспектива", - пояснил будущий фермер.

На прием к начальнику главного управления кадровой политики Администрации Президента Юрию Кривошееву его записала мама. "Я не хотел записываться, за меня это сделала мама и, можно сказать, заставила туда пойти. Морально я уже был готов к тому, чтобы рассматривать какие-то другие варианты в жизни. Мы поговорили. Он разъяснил мне ситуацию и поручил районным землеустроителям еще раз рассмотреть все возможные варианты", - сказал Сергей.

В результате мужчине предложили 5 га в пригородной деревне Слобудка, где раньше размещались дачные участки. "И близко, и место нормальное. Поработать там, конечно, придется: участок порос деревьями, их нужно корчевать, пахать. Работы много, но я доволен. Тем более что райисполком пошел навстречу: на освоение земли дают 3-4 года", - сообщил собеседник.

Предполагается, что на подготовку земли потребуется не меньше двух лет. На третий год на выделенном участке Сергей Борисюк планирует разбить большой ягодник, основу которого создадут клубника и кусты голубики.-0-