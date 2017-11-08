Основные работы по модернизации предприятий Оршанского района развернутся в 2018 году - Кобяков

9 ноября, Орша /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Основной объем работ по модернизации предприятий Оршанского района развернется в 2018 году. Об этом заявил журналистам премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков, который сегодня находится с рабочей поездкой в Витебской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Андрей Кобяков побывал на ключевых предприятиях промышленности района, чтобы оценить, как выполняются поручения главы государства по их развитию. "Говорить о том, что предприятия рванули вперед, пока, к сожалению, нельзя. Но важно, что они определились со своими перспективами и видят их. В подавляющем большинстве случаев инвестиционные проекты уже имеют проработанные источники финансирования. Основной объем работ, связанный с модернизацией, внедрением новых технологий, приобретением современного оборудования, развернется в 2018 году и частично будет завершен в 2019 году. Есть серьезные расчеты по рынкам, направлениям сбыта продукции", - подчеркнул премьер-министр.

Он сегодня побывал и на сельскохозяйственном предприятии. На республиканском производственном унитарном предприятии "Устье" Национальной академии наук обсуждалась подготовка к строительству молочно-товарной фермы на 1 тыс. голов и комплекса для подготовки семян сельскохозяйственных культур объемом 10 тыс. т в год.

На Оршанском авиаремонтном заводе в поселке Болбасово речь шла о реализации инвестиционного проекта и о проблемах в работе предприятия. Реализацию инвестиционных проектов обсудили также на предприятии "Техника связи", которое расположено в городе Барань. В ОАО "Завод "Легмаш" Андрею Кобякову доложили о выполнении поручений правительства по нормализации работы и реализации инвестпроектов по созданию производств баллонов высокого давления и оборудования для нефтегазовой промышленности. Глава правительства посетил ОАО "Оршанский инструментальный завод" и "Завод приборов автоматического контроля". В программе рабочей поездки еще больница имени Семашко, где строится лечебный корпус.

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