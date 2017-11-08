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Тонувшего в Свислочи мальчика перевели в кардиологическое отделение

09.11.2017 16:05 — Новости регионов | БелТА  
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9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тонувшего в Свислочи мальчика перевели в кардиологическое отделение, сообщила корреспонденту БЕЛТА главный врач 2-й городской детской клинической больницы Минска Лариса Сечко.

Лечение, назначенное специалистами для восстановления ребенка, продолжается. В целом состояние мальчика оценивается как удовлетворительное. Он пошел на поправку, но говорить о выписке еще преждевременно.

Лариса Сечко также добавила, что мальчик самостоятельно кушает и успел подружиться с ребятами.

Как сообщалось, 28 октября в Свислочи в районе улицы Даумана в столице едва не утонул девятилетний мальчик. До прибытия спасателей и скорой помощи ребенка вытащил из воды случайный прохожий Виталий Титов. Спасенный был передан бригаде скорой медицинской помощи без дыхания и сердцебиения. Медики смогли запустить сердце ребенка.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тонувшего в Свислочи мальчика перевели в кардиологическое отделение, сообщила корреспонденту БЕЛТА главный врач 2-й городской детской...

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