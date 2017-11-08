Кобяков: основные работы по модернизации предприятий Оршанского района развернутся в 2018 году

Андрей Кобяков во время посещения Оршанского авиаремонтного завода

9 ноября, Орша /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Основной объем работ по модернизации предприятий Оршанского района развернется в 2018 году. Об этом заявил журналистам премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков, который сегодня находится с рабочей поездкой в Витебской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Андрей Кобяков побывал на ключевых предприятиях промышленности Оршанского района, чтобы оценить, как выполняются поручения главы государства по их развитию. "Говорить о том, что предприятия рванули вперед, пока, к сожалению, нельзя. Но важно, что они определились со своими перспективами и видят их. В подавляющем большинстве случаев инвестиционные проекты уже имеют проработанные источники финансирования. Основной объем работ, связанный с модернизацией, внедрением новых технологий, приобретением современного оборудования, развернется в 2018 году и частично будет завершен в 2019 году. Есть серьезные расчеты по рынкам, направлениям сбыта продукции", - подчеркнул премьер-министр.

Глава правительства отметил, что на него хорошее впечатление произвели руководители предприятий. "Видно, что они знают, что надо делать, - отметил Андрей Кобяков. - Начиная с весны, значительно укреплен кадровый потенциал директорского корпуса. Произошли замены, и я вижу, что руководители глубоко понимают производство, знают технологии, видят перспективы".

Давая общую оценку увиденному, Андрей Кобяков добавил, что "заложена база для того, чтобы сделать из Оршанского района образцовый, который будет ориентиром для других". Однако всех ждет очень большая работа. "Существующие на предприятиях проблемы весьма глубоки. Они не решаются за день, за месяц, и даже за год", - резюмировал он.

На Оршанском авиаремонтном заводе в поселке Болбасово речь шла о реализации инвестпроекта, о проблемах в работе предприятия и о строительстве мультимодального промышленно-логистического центра.

Реализацию инвестиционных проектов обсудили также на предприятии "Техника связи" в городе Барань.

В ОАО "Завод "Легмаш" Андрею Кобякову доложили о выполнении поручений правительства по нормализации работы и реализации инвестпроектов по созданию производств баллонов высокого давления и оборудования для нефтегазовой промышленности.

Глава правительства посетил ОАО "Оршанский инструментальный завод" и "Завод приборов автоматического контроля".

На сельскохозяйственном предприятии "Устье" Национальной академии наук обсуждалась подготовка к строительству молочно-товарной фермы на 1 тыс. голов и комплекса для подготовки семян сельскохозяйственных культур объемом 10 тыс. т в год.

Андрей Кобяков посетил больницу имени Семашко, где шел разговор о том, как выполняются поручения Президента по завершению строительства лечебного корпуса медицинского учреждения.

Кроме того, сегодня в Орше планируется обсудить выполнение поручений правительства по выходу на безубыточную работу и развитию предприятий Минстройархитектуры, речь пойдет и о мерах по устранению недостатков в розничной торговле района.-0-

Фото Александра Хитрова