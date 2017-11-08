Личные приемы позволяют снять не решенные на других уровнях вопросы - мнение

9 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Личные приемы позволяют быть услышанными и снять вопросы, не решенные на других уровнях. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала жительница Гродно Алла Воронко, комментируя итоги личного приема граждан помощником Президента - инспектором по Гродненской области Сергеем Ровнейко.

Женщина представляла садовое товарищество "Путеец". Оно возникло более 50 лет назад на землях, принадлежащих железной дороге, рядом с неиспользуемой, но имеющей стратегическое значение ветке. Дачи здесь получили семьи железнодорожников. Сейчас ветка разобрана, вскоре через территорию дачного поселка будет построена важная для Гродно магистраль, которая свяжет два спальных района с минской трассой. Документов на участки у дачников нет, им вручено предписание о сносе, все постройки тут незаконны. Люди не спорят, однако хотели бы точно узнать, когда начнутся строительные работы, чтобы успеть перевезти имущество, решить другие вопросы. По итогам приема городским властям поручено провести встречу с людьми и еще раз четко все объяснить.

"Очень важно, что мы были услышаны. Мы прежде всего хотели, чтобы процесс был упорядоченным, чтобы на наши вопросы дали четкие ответы. Прием позволил снять не решенные на других уровнях проблемы", - сказала Алла Воронко.

Результативность личных приемов граждан отметил и житель Лиды Иван Ясевич. Несколько ступенек крыльца его частного дома вышли за пределы участка. Землю под строительство частного дома выделяли более 20 лет назад, не все документы за это время сохранились. Так получилось, что по нынешним нормам эти ступени - незаконный самострой, который необходимо снести, хотя они никому не мешают и никакой опасности не несут. Претензии к мужчине должны быть сняты - не так велико его нарушение. "Проблема решена - вот главный итог приема для меня", - подчеркнул Иван Ясевич.

По словам Сергея Ровнейко, земельная тема продолжает оставаться актуальной во время личных приемов. За давностью лет не всегда сохраняются правоустанавливающие документы, и порой на этом фоне возникают спорные ситуации. "В первую очередь должны действовать правовые институты: если два человека не согласны, они цивилизованно решают вопросы в суде. Но многие считают, что могут решить проблему, обращаясь, например, в исполком. Мы не в праве им отказать. Местные власти зачастую берут на себя роль третейского судьи и находят способы примирить спорщиков, если те готовы идти на взаимные уступки", - сказал Сергей Ровнейко. Он считает, что для минимизации подобных случаев должны четче работать все службы, в том числе землеустроительные. Первоначальная ошибка специалиста, недобросовестно отнесшегося к работе, напутавшего с замерами, может повлечь конфликт и проблемы, разрешить которые невозможно годами.-0-