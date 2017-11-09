Налибокская пуща - один из крупнейших лесных массивов Восточной Европы. Трудно поверить, что неподалеку от Минска есть такое тихое место и такая живописная природа - леса, луга, реки, болота. Здесь обитают редкие животные и птицы: черный аист и зимородок, рысь и западноевропейская норка, встречаются медведи и даже зубры. Журналисты БЕЛТА отправились в пресс-тур в заказник "Налибокский", чтобы обследовать все интересные уголки и узнать, что могут предложить в пуще белорусским и иностранным туристам.

Первая остановка - питомник для разведения глухарей редкого западноевропейского подвида. Это совместный проект ЕС, ПРООН и Минлесхоза Беларуси. В питомнике сейчас живут два самца, две самки и птенец. За ними постоянно наблюдают с помощью камер, установленных на территории и в вольерах, и тщательно ухаживают. Глухарь тяжело переносит неволю и боится людей, разведение этих птиц оказалось нелегкой задачей. Но специалисты надеются, что уже через семь лет в пуще глухарей станет вдвое больше.

"В Беларуси всего 400 особей западноевропейского глухаря, в Налибокской пуще - 160. В соседних странах этот вид практически исчез, встречается только в питомниках, а диких популяций нет. Мы увеличим количество глухаря в пуще и сможем помочь соседям возродить популяцию", - сказал директор заказника Василий Гурков.

В заказнике разводят и благородного оленя. Вес этих красивых животных может достигать 270 кг, а длина рогов - 120 см. В пуще около 900 оленей, и нет необходимости увеличивать количество. Их разводят для пополнения популяции в других регионах Беларуси. Например, сейчас несколько оленей готовятся переехать в Чаусский лесхоз.

В заказнике реконструируют туристическую экотропу "Сябринский перекресток". Ее длина - 960 м. Экотропа представляет собой кольцо - начинается и заканчивается возле парковки. Недалеко от нее - вольеры с зубрами и оленями. Рядом и урочище Тяково, где любят кормиться дикие животные. Если вести себя тихо и незаметно, можно увидеть лосей, косуль, журавлей и других зверей и птиц в естественных условиях.

"С 15 декабря по 15 января на этой экотропе будет новогодняя программа для детей и взрослых. Можно прогуляться по зимнему лесу, получить подарки от Деда Мороза, продегустировать блюда охотничьей кухни", - отмечает директор заказника. Блюда из косули, дикой утки и гуся может попробовать любой гость пущи.

В заказнике создается экотропа, предназначенная для людей с ограниченными возможностями. На ней обеспечиваются условия для того, чтобы слабовидящие и люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата могли с комфортом провести время на природе: специальное покрытие, беседки с пандусами, стенды с надписями шрифтом Брайля. Она чуть длиннее первой - 1 296 м.

В заказнике оборудовано три веломаршрута и два водных - по Ислочи и по Западной Березине. Сейчас нужно приезжать со своими велосипедами и байдарками, но уже в следующем году их начнут сдавать напрокат прямо на месте. "Пока не хватает длинных пеших маршрутов, но мы займемся их разработкой", - заверили нас. В самом заказнике нет мест для ночевки туристов, но вокруг пущи немало агроэкоусадеб, где можно остановиться на ночлег.

Налибокская пуща оказалась красивым и гостеприимным местом. Сюда хочется вернуться снова - например, зимой, когда лес стоит в снежном убранстве, а болотистая почва не мешает подобраться к укромным уголкам и ближе посмотреть на зубров. Отъехав от шумной столицы всего на 90 км, можно попасть в совершенно другой мир.

Валерия ГАВРИЛОВА,

фото Оксаны МАНЧУК,

БЕЛТА.-0-