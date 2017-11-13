Школьники из Минска оказались в числе лучших на международной онлайн-олимпиаде по английскому языку

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школьники из Минска показали один из лучших результатов на международной онлайн-олимпиаде по английскому языку Skyeng Super Cup Autumn 2017, сообщили БЕЛТА организаторы состязания.

Этой осенью Минск вошел в топ-5 городов, школьники из которых лучше всех выступили на Skyeng Super Cup Autumn 2017. В олимпиаде участвовали 103 тыс. учеников 5-11 классов из 3 тыс. городов и населенных пунктов 23 стран мира. Олимпиада прошла при поддержке стратегического партнера ПАО "Ростелеком" и Московского педагогического государственного университета (МПГУ). Самый высокий средний балл набрали школьники из Ярославля, Новокузнецка, Самары, Сарова (Россия), а также учащиеся Минска.

Олимпиада состояла из трех туров: тренировочный, основной и супертур. Первые два включали четыре обязательных блока: аудирование, чтение, задания на грамматику, задания на лексику. Супертур состоял из блока speaking. Результаты состязания показали, что наиболее высокий уровень владения английским языком демонстрируют школьники в 7-м классе. Ученики выпускных классов (9-11) отличились самыми низкими результатами. Только 0,1% участников набрали 100 баллов из 100 возможных, 5% участников получили более 90 баллов, хорошего результата - более 70 баллов - добились всего 27% школьников.

Первая Международная олимпиада Skyeng Super Cup прошла весной 2017 года, в ней приняли участие 82,5 тыс. школьников из тысячи городов и населенных пунктов 60 стран мира. Главным организатором олимпиады выступает онлайн-школа английского языка Skyeng (ООО "Образовательные технологии") при поддержке партнеров.-0-