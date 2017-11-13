В Минске на одного безработного приходятся в среднем 4 вакансии

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14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество вакансий в Минске по сравнению с прошлым годом возросло более чем на 60%, сообщила сегодня на заседании коллегии комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома заместитель председателя комитета Татьяна Кудевич, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Татьяны Кудевич, отмечается тенденция роста спроса на кадры, сокращения вынужденной неполной занятости, количества высвобожденных работников и снижения уровня регистрируемой безработицы. В экономике города в январе-сентябре было занято 75,7% трудовых ресурсов столицы.

Всего наниматели заявили 12,7 тыс. вакансий, появилось больше свободных мест как для рабочих, так и для служащих. В среднем на одного зарегистрированного безработного приходятся 4 вакансии, на одного соискателя неквалифицированных работ - 1,2 вакансии. Около 70% предложений предоставляют заработную плату Br300-800, в 40% случаев она не превышает Br400.

Татьяна Кудевич отметила, что нанимателю сегодня больше нужны квалифицированные работники, по многим профессионально-квалификационным группам сохраняется значительный дисбаланс. Востребованы уборщики помещений, маляры, монтажники санитарно-технических систем и оборудования, бетонщики, водители, швеи, каменщики, штукатуры, продавцы, повара. Среди специалистов наибольшее число вакансий заявлено для врачей, медсестер, преподавателей, воспитателей, инженеров, фельдшеров.

"Снижению напряженности на рынке труда способствовали реализуемые меры по трудоустройству всех, кто может и хочет работать, и недопущению несанкционированного местными органами власти увольнения работников без последующего трудоустройства на новые рабочие места", - отметила Татьяна Кудевич.

На 1 октября в столице уровень зарегистрированной безработицы составил 0,3% от численности экономически активного населения. За девять месяцев в городскую службу занятости обратились за содействием в трудоустройстве почти 23 тыс. граждан, из них около 16 тыс. имели статус безработного. Численность зарегистрированных безработных снизилась на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, средняя продолжительность безработицы - до 4,2 месяцев (ранее 4,6 месяца), средний период трудоустройства - до 3,6 месяца.

Ежемесячно проводится мониторинг организаций по вопросам использования рабочего времени, высвобождения персонала, проведения кадровой диагностики. Организуются рабочие встречи, горячие линии, онлайн-конференции, мини-ярмарки вакансий.

Татьяна Кудевич напомнила, что с 1 сентября служба занятости столицы претерпела реорганизацию. Помощь в трудоустройстве минчане теперь могут получить в трех отделах обслуживания граждан.-0-