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Леонид Заяц о задержке в уборке льна в Гомельской области: это недоработка местных властей

15.11.2017 11:59 — Новости регионов | БелТА  
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Леонид Заяц о задержке в уборке льна в Гомельской области: это недоработка местных властей
Фото из архива

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц прокомментировал ситуацию с задержкой в уборке льна в Гомельской области.

"Здесь произошла недоработка местных органов власти. Надо было раньше поднять технические средства, даже не привлекая людей. Этот лен надо было бы убрать гораздо раньше. Президент резко отреагировал на это и поручил наказать виновных за бездействие, передать материалы в прокуратуру для правовой оценки", - сказал министр.

/Будет дополнено/.-0-

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Теги: Минск
 
 
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15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц прокомментировал ситуацию с...

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