Личное общение населения с руководством госорганов помогает решению проблем - житель Дзержинска

15 ноября, Дзержинск /Корр. БЕЛТА/. Личное общение населения с руководством госорганов помогает решению застарелых проблем. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал житель Дзержинска Вячеслав Новицкий, обратившийся сегодня на прием по личным вопросам к председателю Миноблиспокома Анатолию Исаченко, передает корреспондент БЕЛТА.

На сегодняшнем приеме у руководителя Минской области Вячеслав Новицкий поднял тему распределения земельных участков для строительства жилья в микрорайоне ул. Радужной Дзержинска. По словам мужчины, его сыновья ожидают выделения участков для возведения индивидуальных жилых домов. Целый земельный массив в указанном микрорайоне выведен из состава земель сельскохозяйственного назначения, однако распределение участков до настоящего момента не начато.

Как пояснил председатель Дзержинского райисполкома Николай Артюшкевич, согласно действующим нормативно-правовым документам для начала процесса распределения участков под строительство жилья необходимо полностью завершить прокладку инженерных сетей и подъездных дорог. Водные, газовые и электрические коммуникации уже готовы. Строительство дорог планируется в 2018 году. Директор государственного предприятия "УКС Дзержинского района" Василий Гревцов отметил, что после этого участки начнут предоставлять нуждающимся согласно очередности. Кстати, уже разработана и схема будущих земельных участков под жилищное строительство.

Председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко особо подчеркнул тот факт, что подведение коммуникаций и необходимой инфраструктуры к участкам жилой застройки демонстрирует рациональный подход в решении актуального вопроса. Ведь если не сделать именно так, впоследствии может появиться ряд других обращений.

"Ответом на свой вопрос я удовлетворен. Мои сыновья находятся в первой двадцатке очередников на строительство жилья в Дзержинске. Теперь мне полностью понятно, когда можно рассчитывать на выделение земли под строительство, - сказал Вячеслав Новицкий. - Приемы, которые проводят руководители госорганов, помогают решению застарелых проблем граждан. Такое общение представителей власти и населения очень важно".

Актуальными на сегодняшнем приеме граждан также оказались вопросы подтопления земельных участков и домовладений. Например, Нэлла Шалькевич, проживающая на ул. Центральной в д. Дягильно Дзержинского района, рассказала, что на ее участок, расположенный ниже уровня дороги, стекают ливневые и талые воды. Кроме того, в случае откачки воды из подвалов жителями той же улицы, она проникает на ее территорию. Проложенная неподалеку водоотводная труба не справляется с нагрузкой. Анатолий Исаченко поручил привлечь к изучению поднятого гражданкой вопроса дорожные службы, а также специалистов мелиоративных работ, ведь он затрагивает не одно домовладение. Возможно, потребуется прокладка водоотводной трубы большего диаметра.

Председатель Миноблисполкома сегодня также рассматривал обращения по вопросам качества питьевой воды, благоустройства дорог в населенных пунктах. "Традиционно не обходится без вопросов жилищно-коммунального хозяйства. К сожалению, вновь увеличился поток обращений граждан в связи с погодными условиями, так как идут дожди, происходят подтопления, где-то не срабатывают ливневки. В целом нужно прислушиваться к мнению людей, устранять те неисправности или имеющиеся проблемы. Над этим и работаем", - подвел итог выездного приема граждан Анатолий Исаченко.

Ответы гражданам на их обращения будут даны в соответствии с законодательством.-0-