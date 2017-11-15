16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение на автодороге Р53 в Смолевичском районе будет ограничено 17 ноября, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"Движение всех видов транспортных средств 17 ноября с 11.00 до 15.00 будет ограничено на автодороге Р53 Слобода-Новосады, проходящей по территории Смолевичского района. Объезд организован по автомобильной дороге М1 Брест - Минск - граница РФ", - проинформировали в ГАИ.

Госавтоинспекция Минской области приносит автовладельцам свои извинения и рекомендует планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации.-0-