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Движение на автодороге Р53 в Смолевичском районе будет ограничено 17 ноября

16.11.2017 15:04 — Новости регионов | БелТА  
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16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение на автодороге Р53 в Смолевичском районе будет ограничено 17 ноября, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"Движение всех видов транспортных средств 17 ноября с 11.00 до 15.00 будет ограничено на автодороге Р53 Слобода-Новосады, проходящей по территории Смолевичского района. Объезд организован по автомобильной дороге М1 Брест - Минск - граница РФ", - проинформировали в ГАИ.

Госавтоинспекция Минской области приносит автовладельцам свои извинения и рекомендует планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации.-0-

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение на автодороге Р53 в Смолевичском районе будет ограничено 17 ноября, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома. "Движение всех...

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