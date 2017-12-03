В районах Минска определены площадки для гуляний в новогоднюю ночь

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4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В каждом административном районе Минска определены площадки, где развернутся праздничные народные гуляния в предстоящую новогоднюю ночь, сообщили БЕЛТА в Мингорисполкоме.

Так, в Заводском районе столицы 1 января 2018 года народные гуляния развернутся на четырех площадках: перед спорткомплексами "Чижовка-Арена" (с 1.00 до 4.00) и МФК "Мандарин" по ул. Герасименко (с 1.00 до 3.00), а также возле универмага "Беларусь" и супермаркета "Соседи" по ул. Селицкого (с 1.00 до 3.00).

В Ленинском районе развлекать минчан и гостей города будут с полуночи до 3.00 в Лошицком усадебно-парковом комплексе, а также на площадке перед кинотеатром "Салют" (просп. Рокоссовского, 150а).

В Московском районе новогодние гуляния развернутся в парке им. М.Павлова (с 1.00 до 4.00), сквере "Полянка" по ул. К.Либкнехта и на ул. Я.Чечота в микрорайоне Брилевичи (с 1.00 до 3.00).

Праздничные мероприятия в Октябрьском районе начнутся в 1.00 на площади у культурно-спортивного центра Минского отделения Белорусской железной дороги (ул. Чкалова, 7).

Гуляния в Партизанском районе намечены с 00.30 до 4.00 в парке экстремальных видов спорта (ул. Столетова,1) и на площадке близ памятника советским летчикам по ул. Карвата.

В Первомайском районе в предстоящую новогоднюю ночь с 1.00 до 3.00 будут работать четыре площадки - по просп. Независимости, 116, ул. Руссиянова, 1, ул. Фогеля, 1 и ул. Героев 120-й дивизии, 15.

В Советском районе программу "Новый год - время чудес!" представят с 00.30 до 4.00 на площадке перед Комаровским рынком.

Во Фрунзенском районе развлекательные мероприятия будут проходить с 1.00 до 3.00 у Ледового дворца спорта Минской области (ул. Притыцкого, 27), в парке им. Уго Чавеса, на площадках у ТЦ "Максимус" (ул. Лобанка, 94) и рынка "Западный" (ул. Бурдейного, 6).

В Центральном районе массовые гуляния с 1.00 до 4.00 развернутся на площадке у Минского государственного Дворца детей и молодежи (ул. Старовиленский тракт, 41).

В Мингорисполкоме также отметили, что большинство рождественских и новогодних праздничных мероприятий (акций, интерактивных представлений, выставок и гуляний) состоятся именно в административных районах города. Наибольшее их количество запланировано в Московском и Фрунзенском районах.-0-