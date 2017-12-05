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Восемь предприятий Минска предложат безработным места на мини-ярмарках вакансий 11-14 декабря
06.12.2017 10:18 — Новости регионов | БелТА
Фото из архива
6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре мини-ярмарки вакансий пройдут с 11 по 14 декабря для безработных Минска, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
Так, 11 декабря местом встречи соискателей и нанимателей станет отдел обслуживания граждан №3 управления занятости населения комитета (ул.Щербакова, 32). Здесь пройдет День предприятия с участием представителей ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш".
Мини-ярмарка вакансий 12 декабря в отделе обслуживания граждан №2 (просп. Любимова, 14) соберет безработных и представителей ОАО "Минскпроектмебель" и ГП "Минский метрополитен".
Следующее мероприятие состоится 13 декабря в отделе обслуживания граждан №1 (ул. Я.Коласа, 69) с участием Минского районного унитарного предприятия "Агрокомбинат "Ждановичи" и ОАО "ЦУМ".
В отделе обслуживания граждан №3 14 декабря пройдет мини-ярмарка вакансий, где свои предложения представят производственно-коммерческое ООО "Интехмонтаж", автотранспортное КУП "Спецкоммунавтотранс" и ОАО "Минский подшипниковый завод".
Все мероприятия пройдут с 10.00 до 12.00 и помогут людям, находящимся в поиске работы, задать интересующие вопросы непосредственно представителям предприятий, а также сотрудникам службы занятости: об условиях и оплате труда, возможности переобучения и так далее.-0-
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6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре мини-ярмарки вакансий пройдут с 11 по 14 декабря для безработных Минска, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и...
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