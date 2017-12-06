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"Минсктранс" меняет график междугородных перевозок в празничные дни

07.12.2017 13:14 — Новости регионов | БелТА  
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7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В дни новогодних праздников ГП "Минсктранс" меняет график междугородных перевозок, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Работа автобусов по междугородным маршрутам, которые обслуживает предприятие, в период с 22 по 25 декабря и с 29 декабря по 2 января будет осуществляться по следующим графикам:

22, 29 декабря - по графикам пятниц;

23, 30 декабря - по графикам суббот;

24, 31 декабря и 1 января - по графикам будних дней (среда);

25 декабря и 2 января - по графикам воскресных дней.

Ознакомиться с полным перечнем работы междугородных маршрутов можно на сайте ГП "Минсктранс".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В дни новогодних праздников ГП "Минсктранс" меняет график междугородных перевозок, сообщили БЕЛТА на предприятии. Работа автобусов...

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