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"Минсктранс" меняет график междугородных перевозок в празничные дни
07.12.2017 13:14 — Новости регионов | БелТА
7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В дни новогодних праздников ГП "Минсктранс" меняет график междугородных перевозок, сообщили БЕЛТА на предприятии.
Работа автобусов по междугородным маршрутам, которые обслуживает предприятие, в период с 22 по 25 декабря и с 29 декабря по 2 января будет осуществляться по следующим графикам:
22, 29 декабря - по графикам пятниц;
23, 30 декабря - по графикам суббот;
24, 31 декабря и 1 января - по графикам будних дней (среда);
25 декабря и 2 января - по графикам воскресных дней.
Ознакомиться с полным перечнем работы междугородных маршрутов можно на сайте ГП "Минсктранс".-0-
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7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В дни новогодних праздников ГП "Минсктранс" меняет график междугородных перевозок, сообщили БЕЛТА на предприятии. Работа автобусов...
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