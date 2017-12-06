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7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" в Минске объединит более 80 тыс. детей, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая сектором информации и рекламы Минского государственного дворца детей и молодежи Инна Биличенко.

Также в столице во время республиканской акции пройдет более 220 благотворительных мероприятий.

Торжественное открытие акции состоится 11 декабря в Минском государственном дворце детей и молодежи. Гостями праздника станут дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей. Педагоги и детские творческие коллективы встретят приглашенных веселыми играми и конкурсами, занимательными мастер-классами "Новогодняя открытка", "Новогодний сувенир", "Новогодняя игрушка", "Роспись и декор", а также шоу-программой "Путешествие в новогоднюю страну", где детей ждет встреча со сказочными героями и самым любимым волшебником - Дедом Морозом. Кроме этого гостей праздника ждут интерактивная площадка "Зимние забавы", мультсалон "Новогодние киносказки" и караоке "Новогоднее попурри". Приятным сюрпризом для малышей станут сладкие подарки.

В церемонии открытия также примут участие руководители Минского городского исполнительного комитета, комитета по образованию Мингорисполкома, которые поздравят с Новым годом и Рождеством.-0-