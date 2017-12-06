Движение по мосту через Припять в Житковичском районе может быть перекрыто на год - Минтранс

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7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение по мосту через Припять в Житковичском районе может быть перекрыто на год, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Александр Головнев.

"Движение перекрыто, на мосту необходимо проводить восстановительные работы. Сегодня специалисты БелдорНИИ выехали на место, они сделают осмотр: зафиксируют повреждения и дефекты, оценят их причины, после чего примут решение - начинать новое строительство или проводить ремонт этого моста", - пояснил Александр Головнев.

Он уточнил, что это решение может быть принято не раньше, чем через три месяца. "Я думаю, что мост будет закрыт ближайший год. Даже если будет решено проводить восстановительные работы, они будут продолжительными", - сказал представитель Минтранса.

Начальник главного управления автомобильных дорог сообщил, что похожая ситуация произошла несколько лет назад на мосту через Березину в районе Бобруйска на автодороге М5 Минск-Гомель. "На этом объекте работы были выполнены в течение года с учетом проектирования и строительства. Сейчас мост эксплуатируется без ограничений", - рассказал он.

Как сообщалось, сегодня в 12.20 в МЧС от очевидца поступило сообщение, что на трассе Р-88 Житковичи - Давид-Городок - граница Украины наблюдается трещина в конструкции моста через реку Припять . Сотрудниками ГАИ проезд через мост перекрыт. МЧС совместно со всеми операторами сотовой связи организует СМС-оповещение о закрытии моста жителей Житковичского, Лунинецкого, Лельчицкого, Столинского и Солигорского районов.-0-