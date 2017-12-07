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Дети умершей в Хургаде белоруски прибыли в Гродно: с ними работают медики и органы опеки

08.12.2017 09:40 — Новости регионов | БелТА  
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8 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Дети умершей в Хургаде белоруски прибыли в Гродно: с ними работают медики и специалисты органов опеки. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в главном управлении образования Гродненского облисполкома.

Дети умершей в Египте гражданки Беларуси прибыли в Гродно вечером 7 декабря.

"Они доставлены для обследования в одно из медицинских учреждений. Это необходимо, так как дети долго пробыли в другой стране. Дети в хорошем настроении, доверяют специалистам органов опеки, с которыми еще в Хургаде провели около недели", - отметили в главном управлении образования. Ситуация с детьми находится на контроле в Гродненском облисполкоме. Решается вопрос о дальнейшей судьбе мальчика и девочки. Вероятней всего, они отправятся в приемную семью. Говорить в какую, пока преждевременно, однако, подчеркивают специалисты, будет выбран наиболее комфортный для детей вариант.

Как сообщалось, 40-летняя гражданка Беларуси умерла в египетской Хургаде 18 ноября. Посольство Беларуси в Египте в тот же день стало принимать необходимые меры, консул установил контакт с властями Египта и с братом погибшей, который живет в Беларуси. У умершей белоруски оставались за границей двое малолетних детей - мальчик и девочка, которым около пяти лет. Они были усыновлены женщиной еще в Беларуси, когда она состояла в браке. Женщина в Хургаде проживала с египетским гражданином.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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8 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Дети умершей в Хургаде белоруски прибыли в Гродно: с ними работают медики и специалисты органов опеки. Об этом корреспонденту БЕЛТА...

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