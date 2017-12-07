8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начаты работы по устройству временной дороги у моста через Припять, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Вечером 7 декабря в Житковичах состоялось выездное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям при Гомельском облисполкоме. По итогам обсуждения принято решение разрешить движение пешеходов по мосту через р. Припять. "Также переведена на круглосуточный режим работы паромная переправа для легковых автомобилей в районе д.Снядин Петриковского района. Начаты работы по устройству временной дороги от д.Черничи до р.Припять и от д.Борки до р.Припять, организована подсыпка и грейдирование грунтовой дороги к д.Снядин", - проинформировали в МЧС.

Проезд большегрузов организован по республиканским дорогам через г.Житковичи (М10) - г.Калинковичи (Р131) - г.Мозырь (Р36) - г.п.Лельчицы (Р128) - г.Туров и через г.Житковичи (М10) - г.Пинск (Р6) - г. Столин (Р88) - г.п.Давид-Городок - г. Туров. Соответствующие службы должны установить информационные знаки и временные светофоры, организовать оборудование и установку временных остановочных пунктов для пассажирского транспорта.

Житковичское райпо организует бесперебойную подачу продовольственных и непродовольственных товаров в туровский филиал, Житковичская центральная районная больница согласовала с коллегами из Лельчиц экстренную доставку тяжелобольных в случае необходимости из больницы Турова.

На место следуют специалисты понтонно-мостового батальона Министерства обороны для оценки обстановки. Продолжается дальнейшее обследование конструкций моста для выработки оптимального решения.

Как сообщалось, подготовку к сооружению временной переправы через реку в районе д.Борки инженерные войска Вооруженных Сил и специалисты МЧС начнут сегодня. Со стороны Житковичей и Турова будут курсировать маршрутные автобусы, которые будут доставлять людей непосредственно к мосту. Здесь же будут организованы пункты обогрева и приема пищи. На подъездах к мосту круглосуточно будут дежурить посты ГАИ и МЧС.

7 декабря в 12.20 в МЧС от очевидца поступило сообщение, что на трассе Р88 Житковичи - Давид-Городок - граница Украины наблюдается трещина в конструкции моста через реку Припять. Сотрудниками ГАИ проезд через мост был перекрыт. МЧС совместно со всеми операторами сотовой связи организовало СМС-оповещение жителей Житковичского, Лунинецкого, Лельчицкого, Столинского и Солигорского районов о закрытии моста.-0-