8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пешеходный переход возле торгового центра "Замок", где на днях произошло серьезное ДТП, ликвидирован окончательно, как и ближайший остановочный пункт. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель председателя Мингорисполкома Виктор Лаптев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Решение о ликвидации остановочного пункта и закрытии пешеходного перехода выработано экспертами в области безопасности дорожного движения - из ГАИ, учреждения "Столичный транспорт и связь" и другими. С учетом того, что сегодня безопасный переход по существующему подземному переходу организован, необходимости во втором таком мы не видим, - отметил Виктор Лаптев. - Да, придется немного пройтись, но безопасность пешеходов гораздо важнее".

Однако если возникнет необходимость, власти готовы вернуться к обсуждению данного вопроса.

Напомним, 2 декабря на переходе произошло ДТП, в котором погиб ребенок , были и другие пострадавшие. Сразу после трагедии началась работа по изменению организации дорожного движения на участке проспекта Победителей от улицы Саперов до улицы Орловской. Пассажирам общественного транспорта, движущимся со стороны центральной части города, которые направляются в ТЦ, рекомендуется выходить на остановочном пункте "Республиканский центр тенниса", пользоваться подземным пешеходным переходом и далее идти по нечетной стороне проспекта.

Работники СМЭП Мингорисполкома демонтировали светофоры и убрали разметку, а также установили ограждения, чтобы люди не выходили на проезжую часть на этом участке проспекта Победителей. ГАИ продолжает отслеживать ситуацию на данном участке. Также будут продолжены работы по установке ограждения - оно будет продлено в обе стороны, чтобы у граждан не было соблазна перебежать дорогу.

"Считаю, что решение правильное. За последний год количество ДТП с участием пешеходов в Минске сократилось на 20%. Выработан перечень мероприятий по повышению безопасности движения в районе школьных учреждений. Пилотный проект прошел согласования, в следующем году начнем работу, деньги на эти цели определены", - добавил Виктор Лаптев.-0-