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Пешеходный переход возле ТЦ "Замок" в Минске ликвидирован
08.12.2017 15:17 — Новости регионов | БелТА
8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пешеходный переход возле торгового центра "Замок", где на днях произошло серьезное ДТП, ликвидирован окончательно, как и ближайший остановочный пункт. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель председателя Мингорисполкома Виктор Лаптев, передает корреспондент БЕЛТА.
"Решение о ликвидации остановочного пункта и закрытии пешеходного перехода выработано экспертами в области безопасности дорожного движения - из ГАИ, учреждения "Столичный транспорт и связь" и другими. С учетом того, что сегодня безопасный переход по существующему подземному переходу организован, необходимости во втором таком мы не видим, - отметил Виктор Лаптев. - Да, придется немного пройтись, но безопасность пешеходов гораздо важнее".
Однако если возникнет необходимость, власти готовы вернуться к обсуждению данного вопроса.
Напомним, 2 декабря на переходе произошло ДТП, в котором
Работники СМЭП Мингорисполкома демонтировали светофоры и убрали разметку, а также установили ограждения, чтобы люди не выходили на проезжую часть на этом участке проспекта Победителей. ГАИ продолжает отслеживать ситуацию на данном участке. Также будут продолжены работы по установке ограждения - оно будет продлено в обе стороны, чтобы у граждан не было соблазна перебежать дорогу.
"Считаю, что решение правильное. За последний год количество ДТП с участием пешеходов в Минске сократилось на 20%. Выработан перечень мероприятий по повышению безопасности движения в районе школьных учреждений. Пилотный проект прошел согласования, в следующем году начнем работу, деньги на эти цели определены", - добавил Виктор Лаптев.-0-
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8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пешеходный переход возле торгового центра "Замок", где на днях произошло серьезное ДТП, ликвидирован окончательно, как и ближайший...
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