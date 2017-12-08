Понтонный мост через реку Припять в районе Житкович начнет работать 10 декабря

9 декабря, Житковичи /Валерий Сидорчик - БЕЛТА/. Понтонный мост через реку Припять в районе Житкович необходимо ввести в эксплуатацию уже в середине дня 10 декабря. Такое поручение заместитель премьер-министра Беларуси - председатель Комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совете Министров Анатолий Калинин дал сегодня представителям МЧС и Вооруженных Сил на заседании республиканского штаба комиссии, передает корреспондент БЕЛТА.

В беседе с журналистами вице-премьер сообщил, что в настоящее время осуществляется переброска понтонных мостов из Могилева и Пинска. "Их монтаж планируется начать уже сегодня. Общая длина водной глади, которую необходимо перекрыть составляет 140 м. По данному мосту могут двигаться все виды транспорта, включая грузовые машины", - отметил он.

На данный момент силами дорожных служб завершается подготовка подъездных путей к месту, где будет установлен понтонный мост. Ведется подсыпка дороги, ее планировка, монтируется освещение, выполняются другие работы. Перевозку людей через реку пока взяли на себя службы МЧС. Круглосуточно два катера переправляют жителей Житковичей, Турова и ближайших деревень на двух катерах. В частности, за прошедшие сутки ими было перевезено около 700 человек. Легковой транспорт и грузовые автомобили весом до 10 т переправляются с помощью парома, который работает внизу по течению реки и в 5 км от Житковичей.

На заседании были рассмотрены все вопросы, связанные с аварией моста, и даны соответствующие поручения. Окончательное заключение комиссии Минтранса о причинах, которые привели к повреждению моста, будет подготовлено к 15 декабря. Исходя из выводов комиссии будет принято решение об очередности этапов работ по восстановлению разрушенного моста, подчеркнул Анатолий Калинин.-0-