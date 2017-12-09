10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состоялся первый тест-драйв на понтонном мосту через Припять. Информация об этом размещена в твиттер-аккаунте Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси, сообщает БЕЛТА.

А вот и видео первого проезда по наведенной переправе. pic.twitter.com/vQu3VhIl8g

Первый тест-драйв на понтонном мосту через Припять провел сводный отряд МЧС и Вооруженных Сил Беларуси, который был занят наведением переправы.

В твиттер-аккаунте размещено видео первого проезда техники по переправе.-0-