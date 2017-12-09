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Состоялся первый тест- драйв на понтонном мосту через Припять

10.12.2017 11:51 — Новости регионов | БелТА  
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10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состоялся первый тест-драйв на понтонном мосту через Припять. Информация об этом размещена в твиттер-аккаунте Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси, сообщает БЕЛТА.

А вот и видео первого проезда по наведенной переправе. pic.twitter.com/vQu3VhIl8g

Первый тест-драйв на понтонном мосту через Припять провел сводный отряд МЧС и Вооруженных Сил Беларуси, который был занят наведением переправы.

В твиттер-аккаунте размещено видео первого проезда техники по переправе.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состоялся первый тест-драйв на понтонном мосту через Припять. Информация об этом размещена в твиттер-аккаунте Министерства по...

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