|
Состоялся первый тест- драйв на понтонном мосту через Припять
10.12.2017 11:51 — Новости регионов | БелТА
10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состоялся первый тест-драйв на понтонном мосту через Припять. Информация об этом размещена в твиттер-аккаунте Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси, сообщает БЕЛТА.
А вот и видео первого проезда по наведенной переправе.
Первый тест-драйв на понтонном мосту через Припять провел сводный отряд МЧС и Вооруженных Сил Беларуси, который был занят наведением переправы.
В твиттер-аккаунте размещено видео первого проезда техники по переправе.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состоялся первый тест-драйв на понтонном мосту через Припять. Информация об этом размещена в твиттер-аккаунте Министерства по...
|
Архив (Новости регионов)
Комментарии