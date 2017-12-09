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Открыто движение транспорта по понтонному мосту через Припять в районе Житковичей

10.12.2017 12:18 — Новости регионов | БелТА  
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Открыто движение транспорта по понтонному мосту через Припять в районе Житковичей

10 декабря, Житковичи /Валерий Сидорчик - БЕЛТА/. Движение транспорта по понтонному мосту через Припять в Житковичском районе открыто, передает корреспондент БЕЛТА.

/Будет дополнено/.-0-

А вот и видео первого проезда по наведенной переправе. pic.twitter.com/vQu3VhIl8g

 
 
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10 декабря, Житковичи /Валерий Сидорчик - БЕЛТА/. Движение транспорта по понтонному мосту через Припять в Житковичском районе открыто, передает корреспондент БЕЛТА....

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