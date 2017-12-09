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Открыто движение транспорта по понтонному мосту через Припять в районе Житковичей
10.12.2017 12:18 — Новости регионов | БелТА
10 декабря, Житковичи /Валерий Сидорчик - БЕЛТА/. Движение транспорта по понтонному мосту через Припять в Житковичском районе открыто, передает корреспондент БЕЛТА.
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А вот и видео первого проезда по наведенной переправе.
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10 декабря, Житковичи /Валерий Сидорчик - БЕЛТА/. Движение транспорта по понтонному мосту через Припять в Житковичском районе открыто, передает корреспондент БЕЛТА....
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