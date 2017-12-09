Открыто движение транспорта по понтонному мосту через Припять в районе Житковичей

10 декабря, Житковичи /Валерий Сидорчик - БЕЛТА/. Движение транспорта по понтонному мосту через Припять в Житковичском районе 10 декабря открыто, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первым понтонную переправу преодолел военный автомобиль КрАЗ - один из тех, что доставляли конструкции к месту монтажа.

А вот и видео первого проезда по наведенной переправе. pic.twitter.com/vQu3VhIl8g

Сводный отряд подразделений 188-й гвардейской инженерной бригады Вооруженных Сил и Республиканского отряда специального назначения МЧС 9 декабря приступил к наведению наплавного моста, который расположен рядом с треснувшим мостом через Припять. Соединение конструкций будущей транспортной переправы было успешно проведено в течение нескольких часов.

Сегодня с рассветом началось наведение непосредственно переправы. Когда военные катера развернули сочлененные элементы моста в одну линию, то оказалась, что их недостаточно, чтобы перекрыть всю ширину реку. В связи с этим наплавной мост пришлось удлинить еще на одну дополнительную понтонную секцию. В итоге его общая длина составила 152,5 м. После этого были проведены работы по закреплению береговых элементов.

Восстановление полноценной переправы через Припять означает, что жизнь жителей населенных пунктов Житковичского района, расположенных по обе стороны реки, а также работа народнохозяйственного комплекса региона возвратится в обычное русло.

Сообщение о том, что на трассе Р-88 Житковичи - Д.Городок - граница Украины образовалась трещина в конструкции моста через реку Припять, поступило 7 декабря в 12-20 в МЧС. В оперативном режиме движение было перекрыто, а МЧС организовало СМС-оповещение жителей Житковичского, Лунинецкого, Лельчицкого, Столинского, Солигорского районов. В течение двух следующих дней были расчищены подъезды к реке с двух сторон, отсыпано более 4 км дорог для организации движения транспорта всех видов, установлено электрическое освещение, выполнены все другие работы по оборудование площадки, где планировалось установить понтонный мост. Заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин, который провел 9 декабря в Житковичском районе заседание Республиканского штаба по чрезвычайным ситуациям, дал поручение подразделениям МЧС и Вооруженных Сил наладить понтонную переправу к середине следующего дня. -0-