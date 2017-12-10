11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вторую очередь программного комплекса "Одно окно" планируется внедрить в Минске в 2018 году, сообщил директор КУП "Минское городское агентство обслуживания населения" Александр Ефимов на оперативном совещании в Мингорисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Ефимов подчеркнул, что переход на осуществление административных процедур в электронной форме - одно из перспективных направлений развития предприятия. Электронное взаимодействие позволяет минчанам посещать службу "Одно окно" только для получения итогового документа. За 11 месяцев текущего года такой возможностью воспользовались 1 357 заявителей.

Программный комплекс "Одно окно" разработан с целью совершенствования процессов автоматизации обмена информацией между государственными органами и иными организациями в рамках реализации подпрограммы "Электронное правительство" Национальной программы ускоренного развития услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий.

"Внедрение в постоянную эксплуатацию второй очереди ПК направлено на снижение как материальных, так и временных затрат на обработку документов, отчетных данных и, как следствие, на повышение уровня обслуживания населения. После перевода административных процедур в электронную форму заинтересованное лицо будет подавать заявления через единый портал электронных услуг. Доступ к нему будет организован тремя способами: без использования средств идентификации, с использованием уникального идентификатора заинтересованного лица и с использованием личного ключа электронной цифровой подписи", - отметил Александр Ефимов. Уникальный идентификатор будет выдаваться в службах "Одно окно" при предоставлении паспорта. Заявления в электронной форме с комплектом прилагаемых документов затем направляются в личный кабинет специалиста, который направляет запросы в другие организации.

В 2017 году перечень административных процедур, по которым служба "Одно окно" принимает документы, увеличился до 149. В этом году с середины сентября в службы Заводского и Центрального района добавлены процедуры органов ЗАГС. Всего за 11 месяцев службами зарегистрировано более 294 тыс. заявлений граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Специалистами направлено свыше 101 тыс. запросов для получения информации. Наиболее востребованы у минчан процедуры, относящиеся к компетенции органов труда и социальной защиты, а также в сфере предпринимательства. Также отмечается рост обращений по вопросам архитектуры и строительства, отделов ЗАГС.-0-